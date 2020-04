Estrazione Million Day 12 aprile 2020 | diretta oggi numeri

(Di domenica 12 aprile 2020)Day 12della domenica. A partire dalle ore 19.00 scopriremo inlive idella combinazione vincente di. Inizia un’altra domenica dicon ilDay, il gioco che ogni giorno mette in palio un milione di euro per il fortunato giocatore che riuscirà ad indovinare la combinazione vincente … L'articoloDay 12è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 12 aprile 2020: i numeri vincenti di domenica - #Estrazione #Million #aprile #2020: - zazoomblog : Million Day estrazione stasera 12 aprile verifica schedina e numeri - #Million #estrazione #stasera #aprile… - zazoomnews : Million Day estrazione stasera 12 aprile verifica schedina e numeri - #Million #estrazione #stasera #aprile - zazoomnews : Estrazione Million Day 11 aprile 2020: diretta oggi numeri - #Estrazione #Million #aprile #2020: - CasilinaNews : #MillionDay, estrazione dei numeri vincenti di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

QuiFinanza

Giocare al Million Day è molto semplice: bisogna centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un ...Nuovo appuntamento, in questo sabato che precede la Santa Pasqua, con l’estrazione del Million Day di oggi 11 aprile 2020. La lotteria a premi fissi di Lottomatica dà l’appuntamento a tutti i suoi ...