Andrea Damante a Verissimo: “Sono in piacevolissima compagnia…” il dettaglio non sfugge ai fan (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una puntata del programma di Silvia Toffanin, contenente il meglio di alcune precedenti interviste. Durante la messa in onda, però, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno mandato un videomessaggio a tutti i fan di Verissimo, in cui hanno parlato della loro quarantena. Tutti erano in attesa di capire quali sarebbero state le loro dichiarazioni in merito alla vita sentimentale, tuttavia, non ci resta che leggere tra le righe. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio molto importante che sembra parlar chiaro. Il videomessaggio di Andrea Damante a Verissimo Durante il videomessaggio di Andrea Damante al pubblico di Verissimo, il dj si è mostrato fuori una terrazza all’aria aperto. Il ragazzo ha raccontato della sua quarantena ed ha spiegato di essere a Roma e in ottima compagnia. Il sorrisetto con ... Leggi su kontrokultura Andrea Damante e Giulia De Lellis a Verissimo - è subito giallo. Avete notato che....

Andrea Damante a Verissimo : ”Sono a Roma in piacevolissima compagnia”

Giulia De Lellis dice addio alla vita da influencer | Andrea Damante scappa con lei (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una puntata del programma di Silvia Toffanin, contenente il meglio di alcune precedenti interviste. Durante la messa in onda, però,e Giulia De Lellis hanno mandato un videomessaggio a tutti i fan di, in cui hanno parlato della loro quarantena. Tutti erano in attesa di capire quali sarebbero state le loro dichiarazioni in merito alla vita sentimentale, tuttavia, non ci resta che leggere tra le righe. I fan più attenti, però, hanno notato unmolto importante che sembra parlar chiaro. Il videomessaggio diDurante il videomessaggio dial pubblico di, il dj si è mostrato fuori una terrazza all’aria aperto. Il ragazzo ha raccontato della sua quarantena ed ha spiegato di essere a Roma e in ottima compagnia. Il sorrisetto con ...

KontroKulturaa : Andrea Damante a Verissimo: 'Sono in piacevolissima compagnia...' il dettaglio non sfugge ai fan (VIDEO) - - QuotidianPost : L'ospitata di Giulia de Lellis e Andrea Damante a Verissimo ha deluso i fans della coppia che si aspettavano una di… - Ti_bo93 : Grandissimo Andrea Damante che stamattina se ne è andato in giro in macchina con qualcuno perché lui proprio non po… - infoitcultura : Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme a Verissimo con video messaggi: come vivono questa quarantena - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante a Verissimo, i fan: “Business” -