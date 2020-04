Il contagio torna a crescere

Leggi su agi

(Di sabato 11 aprile 2020) Sono 152.271 i casi totali dida coronavirus in Italia, 4.694 in più, in salita rispetto all'incremento registrato ieri (+3.951). Secondo i dati resi noti nel corso del punto quotidiano alla protezione civile, gli attualmente positivi sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), i guariti 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri) e i deceduti 19.468 (+619 rispetto ai +570 di ieri). Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in piu'). I tamponi effettuati a oggi sono 963.473 (56.609 in piu'). La situazione in Lombardia In Lombardia rispetto a ieri sono stati registrati 1.544 positivi in più al coronavirus, per un totale di 57.592. I morti sono stati 273, portando il totale a 10.511. A renderlo noto è l'assessore lombardo al ...