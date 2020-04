Coronavirus | Borrelli | “Rsa? Le sanità regionali stanno provvedendo a rinforzare il

(Di sabato 11 aprile 2020) “Rsa? Le sanitàil personale, ma anche il sistema nazionale di protezione civile sta. Una parte degli infermieri che abbiamo inviato oggi a Bergamo sono andati nelle Rsa. Nell’ordinario chiediamo anche l’intervento dell’esercito quando ce n’è bisogno, dov’è possibile anche i nostri volontari e sanitari. Si tratta, però, sempre di un supporto alle risorse messe in campo dalle regioni”, così il capo della Protezione Civile, Angeloin conferenza stampa, rispondendo alla domanda di una giornalista sulla situazione delle Residenze sanitarie per anziani. L'articolo: “Rsa? Le sanitàil personale. Se serve chiediamo intervento dell’esercito” proviene da Il Fatto ...

In Italia il totale delle persone attualmente positive al coronavirus ha superato la soglia delle 100mila unità. A spiegarlo è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante il punto ...Si tratta, però, sempre di un supporto alle risorse messe in campo dalle regioni”, così il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli in conferenza stampa, rispondendo alla domanda di una ...