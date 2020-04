«Il Mattino a casa» | così il tuo giornale a domicilio senza spese aggiuntive

javaddssmile : RT @LYRICSHARRY94: quando mi svegliavo alle 5:20 del mattino per andare all’università e tornavo a casa alle 19 ero MOLTO PIÙ PRODUTTIVA DI… - ciaononnociano : RT @LYRICSHARRY94: quando mi svegliavo alle 5:20 del mattino per andare all’università e tornavo a casa alle 19 ero MOLTO PIÙ PRODUTTIVA DI… - wateronline_ : RT @PCagnan: Tremendo è reale. “In Veneto si muore d'infarto a casa per paura del pronto soccorso' - Il Mattino di Padova ?@Emergenza24? h… - hznll28 : RT @LYRICSHARRY94: quando mi svegliavo alle 5:20 del mattino per andare all’università e tornavo a casa alle 19 ero MOLTO PIÙ PRODUTTIVA DI… - carolina16699 : RT @LYRICSHARRY94: quando mi svegliavo alle 5:20 del mattino per andare all’università e tornavo a casa alle 19 ero MOLTO PIÙ PRODUTTIVA DI… -

Caso 'La Fontanella' di Soleto: ispezione del Ministero della Salute in videoconferenza

Si è svolta, in mattinata, l’ispezione disposta dal Ministero della Sanità presso la rssa “La Fontanella” di Soleto. È stata adottata la modalità da “remoto” nel rispetto delle misure di sicurezza ant ...

Ospite via dalla casa di riposo

Morbegno, primo caso di un ospite che torna con i familiari nella struttura più colpita dal covd. Le dimissioni concordate con la struttura e con i medici «Siamo a casa insieme, mamma sta bene e anche ...

