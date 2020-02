“Tra di noi è guerra!”. GF Vip, Asia Valente (su tutte le furie) si scaglia contro Patrick: “Vedrai cosa succederà!” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sta succedendo qualcosa di strano tra Patrick Pugliese e Asia Valente. Infatti l’ex concorrente del GF 1, Fabio Testi e Andrea Denver hanno parlato del più e del meno nel salotto della casa del GF Vip, finchè non sono stati interrotti da Asia Valente, la quale ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. Difatti la giovane concorrente del reality vip condotto da Alfonso Signorini, senza un’apparente motivazione, ha attaccato Patrick Pugliese, dicendogli senza tanti giri di parole quanto segue: “Domani caro Patrick sono caz*i tuoi…”. Neanche a dirlo, Patrick, visibilmente disorientato da questa affermazione fatta da Asia Valente al Grande Fratello Vip, ha colto la palla al balzo per domandarle: “Scusa ma perchè dici così?” E quest’ultima ha quindi affermato: “Patrick tu devi sapere una cosa…Non hai capito che tu non mi stai più simpatico…Quindi da domani preparati perchè sarà guerra ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : @ErUlam Il governo invece di mandare Conte ha mandato Speranza e allora abbiamo fatto parlare chi tra noi si occupa… - sole24ore : Blog | Il Coronavirus è tra noi, ecco il piano di risk management in quattro mosse per le aziende Post di… - Radio24_news : All’asta 10mila ettari di terreni destinati ai giovani agricoltori. E’ il terzo e più consistente lotto tra quelli… -