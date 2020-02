Trema la terra in Molise, scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Campobasso (Di martedì 11 febbraio 2020) Terremoto in provincia di Campobasso. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata a Rotello. No danni a persone o cose. Campobasso – Lieve scossa di terremoto in provincia di Campobasso. Nella mattinata di martedì 11 febbraio 2020 un movimento tellurico di magnitudo 2.9 è stato registrato a Rotello. Il sisma è stato avvertito anche in altre zone ma, al momento, non sembrano esserci danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #terremoto ML 2.9 ore 09:50 IT del 11-02-2020 a 3 km NW Rotello (CB) Prof=10Km #INGV 23934521 https://t.co/FpbodYGEga— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 11, 2020 Terremoto in provincia di Campobasso, no danni a persone o cose Il terremoto in provincia di Campobasso è stato registrato alle 9:50 di martedì 11 febbraio 2020. Secondo le prime informazioni, non ci sono stati danni a persone o cose anche se i controlli sono in corso visto ... newsmondo

