Teresa De Santis esclusa all’ultimo da Sanremo 2020? L’ex direttrice fa causa alla Rai (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis ha fatto causa alla Rai per la sua rimozione dal Festival di Sanremo 2020 Teresa De Santis ha preso provvedimenti legali contro la Rai. Il motivo? L’ex direttrice di Rai1 ha svelato di essere stata esclusa dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo dopo averla ideata lei stessa. Stando a quanto si legge sull’AdnKronos la De Santis ha fatto causa alla Rai. Questo è ciò che si legge: “La dottoressa De Santis ha dato mandato per rappresentarla contro l’azienda per la rimozione avvenuta senza alcuna motivazione e a pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo da lei realizzato che sta ottenendo ascolti record. ” L’ex direttrice di Rai1 sarebbe stata esclusa poco prima del Festival di Sanremo 2020 ed è per questo che ha fatto causa alla Rai. Su AdnKronos si legge poi: “La causa dell’ex direttore di ... nonsolo.tv

