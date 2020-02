Sofia Aloisi, Ballerina Nonostante La Tetraparesi Spastica: “Danzare è Come Volare” (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha 20 anni ed è di Paternò, una cittadina in provincia di Catania. Fa la Ballerina, anche se convive con la Tetraparesi Spastica. È la storia di Sofia Aloisi, che, Nonostante la malattia e la disabilità da essa derivata, non smette di rincorrere la sua grande passione: la danza. La sua è una storia di enorme positività e il suo messaggio è sempre quello di andare avanti, abbattere tutte le barriere fisiche e mentali che ci si potrebbe costruire. Con la sua sensibilità e la sua dolcezza, non perde mai l’occasione per ringraziare chi le sta vicino, a partire dalla mamma e dal papà. È grata per la sua vita, che affronta con gioia. Perchè Sofia Aloisi soffre fin dalla nascita di Tetraparesi Spastica, proveniente dalla paralisi cerebrale infantile. Si tratta di una forma di paralisi cerebrale, per l’appunto, che colpisce gli arti superiori e inferiori. Il risultato della ... youreduaction

larachia06 : RT @OrphanetIT: ??Storie “Per me danzare è come volare”, lo dice Sofia, che ha la #tetraparesi spastica. E così la pensa #mamma Consolata:… - NoInvisibles : RT @OrphanetIT: ??Storie “Per me danzare è come volare”, lo dice Sofia, che ha la #tetraparesi spastica. E così la pensa #mamma Consolata:… - RealizzoSogno : RT @OrphanetIT: ??Storie “Per me danzare è come volare”, lo dice Sofia, che ha la #tetraparesi spastica. E così la pensa #mamma Consolata:… -