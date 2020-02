Rimini, genitori cinesi mettono il figlio in quarantena volontaria dopo un viaggio in Cina (Di martedì 11 febbraio 2020) Lavinia Greci Erano in un'area del Paese non interessata dalla diffusione del virus, ma la coppia ha deciso di tenere a casa il bambino, anche per non esporre gli altri a un eventuale contagio I genitori, per lui, hanno scelto una quarantena volontaria e così, per 14 giorni il piccolo non frequenterà la scuola materna comunale di Rimini e rimarrà a casa sua. Non presenta febbre, né altri sintomi da coronavirus ma i familiari, appena ritornati nella città romagnola da un viaggio in Cina, pensano sia meglio non mandare il piccolo a scuola per due settimane, anche per non esporre nessuno al rischio di contagio. La decisione dei genitori Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, quello della famiglia cinese residente in Emilia-Romagna è uno dei primi casi di isolamento volontario. Il motivo della scelta dei genitori del piccolo sta tutta nel fatto che la famiglia si ... ilgiornale

RADIOBRUNO1 : Il piccolo che frequenta una scuola materna comunale di Rimini, tornato da un viaggio in Cina con i genitori, è uno… - BernardusGui : #scuolainnovativa 2 La scuola disintegrata dagli #innovatoriavanguardisti nell'anno domini 2020. - Elisa34012803 : RT @RosyF11: bamboccia Rimini, prof chiama i genitori: insultato e messo al bando sul social -