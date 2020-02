Juve | Pjanic in crisi | dai 150 tocchi a partita all' errore di Verona

Juve - il problema sta nel mezzo : pochi gol dal centrocampo - serve recuperare Pjanic : Il centrocampo della Juve ha portato 4 gol e tanti mal di testa per Sarri, che ha provato 11 terzetti senza trovare quello giusto Sarri abbiamo un problema. E pure bello grosso. La sconfitta di Verona ha emesso un verdetto spietato: spento l’interruttore Pjanic si è spenta la Juve. Il calo evidente del bosniaco ha trascinato con se´ tutta la squadra. Soprattutto il centrocampo. Già il centrocampo, fonte di molti dei problemi bianconeri. ...

Cobolli Gigli : “Pjanic in Verona-Juventus mi sembrava una mozzarella” : Non ha usato troppi giri di parole l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli per commentare la prestazione della Juventus contro il Verona. Il dirigente ai microfoni di Radio Sportiva ha puntato il dito soprattutto contro la mancata determinazione dei bianconeri, e in primis di Miralem Pjanic. Il bosniaco, protagonista in negativo in occasione del gol del pareggio degli scaligeri è stato definito una "mozzarella".Continua a leggere

Juventus - Cobolli Gigli contro Pjanic : «Sembra una mozzarella» : L’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli non risparmia critiche a Miralem Pjanic, apparso appannato nell’ultima partita Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Giovanni Cobolli Gigli ha sottolineato le difficoltà in mezzo al campo della Juventus, soffermandosi su Pjanic. Ecco le sue dichiarazioni sul bosniaco. ECCO L’INTERVISTA COMPLETA DI Cobolli Gigli «Sembra un po’ una mozzarella, un passaggio molliccio, è tornato ...

Pjanic Juventus - imminente l’addio : pronto il sostituto : Pjanic Juventus – I bianconeri tremano: dopo la sconfitta rimediata contro il Verona l’ambiente alla Continassa non è più sereno. La Juve cerca di reagire, ma nelle ultime ore non si placano le voci di mercato. Un big sarebbe in partenza in vista della prossima stagione, con Paratici che studia le alternative per rimpiazzarlo. Una pista porta a un talento della Serie A. Pjanic Juve, è addio: pronto Tonali Miralem Pjanic sembrerebbe ...

Serie A - le pagelle di Verona-Juve : Kumbulla fenomenale - Pjanic flop : La Juventus cade a Verona e ora rischia l'aggancio dell'Inter e il ritorno della Lazio. Hellas da applausi e ora con vista Europa: decidono i gol di Borini e Pazzini.

Pagelle Verona Juventus : bene Ronaldo - flop Pjanic : Pagelle Verona Juventus – La Juventus frena sul campo del Verona: 2-1 il risultato, con Ronaldo che con un coast to coast apre le marcature. Poi arriva il pareggio firmato Borini per i gialloblu. A quattro minuti dalla fine arriva il penalty trasformato da Pazzini a gelare i bianconeri. La Juve non fa sua la partita e perde l’opportunità di allungare sulle rivali, Sarri esce dal Bentegodi con un ko. bene CR7, flop Pjanic. Pagelle ...

Juventus Fiorentina - i convocati di Sarri : presente Pjanic : La Juventus ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati di mister Maurizio Sarri per la sfida di domani con la Fiorentina Nel lunchtime match di domenica alle ore 12:30, la Juventus ospiterà gli storici rivali della Fiorentina. Ecco la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il club gigliato. 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 12. Alex Sandro 14. ...

Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv : c'è speranza per Pjanic : Probabili formazioni Juventus Fiorentina: Diretta tv e orario. Ecco le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida per la 22^ giornata della Serie A.

Juventus - infortunio Pjanic : diagnosi e tempi di recupero : Juventus in ansia per l’infortunio di Pjanic, uscito anzitempo dal campo contro il Napoli. Ecco la diagnosi e i tempi di recupero La Juventus torna con le ossa rotte da Napoli, dove ha trovato la seconda sconfitta in campionato. La squadra bianconera è apparsa svogliata, forse stanca e scarica, incapace di tenere testa ad un […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: diagnosi e tempi di recupero proviene da www.inews24.it.

Juventus - infortunio Pjanic : chiesto il cambio - bianconeri in ansia : Pjanic infortunio – Nel corso del match di stasera tra Napoli e Juventus il centrocampista dei bianconeri Miralem Pjanic ha chiesto il cambio in seguito a una contusione subita in un contrasto. Al suo posto Rabiot: il francese sostituisce il playmaker del mosaico tattico di Sarri con quest’ultimo in ansia per le condizioni del calciatore. Brutte notizie per la Juve, che ha dovuto rinunciare al suo numero cinque a partita in ...

Infortunio Pjanic : le condizioni del centrocampista della Juventus : Infortunio Pjanic: le condizioni del centrocampista della Juventus, costretto ad abbandonare il campo al 50' della gara contro il Napoli L’infermeria della Juventus non sorride. Miralem Pjanic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo, durante la sfida contro il Napoli, per un problema fisico. Il centrocampista bianconera paga le conseguenze di un contrasto avvenuto nel primo tempo con l’azzurro Diego ...

Juventus - Pjanic : “Napoli? Ci aspettiamo una gara difficile - Gattuso è preparato” : Pjanic: il Napoli è una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha... L'articolo Juventus, Pjanic: “Napoli? Ci aspettiamo una gara difficile, Gattuso è preparato” proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus - Pjanic mette in guardia i bianconeri : le parole : Pjanic Juventus – Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato durante un evento Adidas a Milano. Il bosniaco mette in guardia la squadra e allo stesso tempo dice la sua sul lavoro della Juve negli ultimi anni. parole secche che non lasciano altre interpretazioni, con il playmaker allenato da Sarri che avverte il gruppo sulle squadre rivali in corsa per lo scudetto. Juventus: Pjanic mette in guardia la squadra Ecco quanto ...