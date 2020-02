Il Segreto trame spagnole: Francisca scopre che Isabel le ha mentito (Di martedì 11 febbraio 2020) Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto raccontano che, dopo molto tempo, Francisca verrà a sapere che Isabel Dos Visos le ha mentito. In particolare, scoprirà che la Marchesa le ha nascosto il fatto che Raimundo sia venuto alla tenuta più volte per incontrarla. Nel frattempo, Puente Viejo sarà in subbuglio per le azioni rivoltose degli operai, stanchi di sottostare alle rigide imposizioni dei loro padroni. Il Segreto anticipazioni: Francisca furiosa con Isabel Nei prossimi episodi della soap opera che vedremo su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di programmazione con Antena 3, Francisca verrà a sapere che Raimundo l’aveva cercata più volte quando soggiornava nel padiglione. Furiosa, vorrà parlare con il Marchese. L’uomo, messo con le spalle al muro, le dirà che Isabel aveva imposto la regola di non farle incontrare nessuno. La Montenegro, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto trame spagnole: Francisca scopre che Isabel le ha mentito - - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: le Trame delle puntate di oggi, 11 febbraio 2020, su Canale 5 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto: le Trame delle puntate di oggi, 10 febbraio 2020, su Canale 5 -