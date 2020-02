Il cambiamento climatico dimezza il numero di pinguini nell’Antartide, ben il 60% in meno (Di martedì 11 febbraio 2020) I ricercatori mettono in guardia: il numero di pinguini presenti nell’Antartide è diminuito di almeno 3/5 in mezzo secolo Il cambiamento climatico continua a mietere le sue vittime. Moltissime specie animali stanno infatti subendo tutte le terribili conseguenze dell’alterazione del clima terrestre. Fra questi i pinguini, in particolare il pigoscelide antartico, una specie di uccello della … L'articolo Il cambiamento climatico dimezza il numero di pinguini nell’Antartide, ben il 60% in meno NewNotizie.it. newnotizie

matteosalvinimi : 'Per combattere il cambiamento climatico fai meno figli'. Ecco come il Comune di Cremona, a guida PD, usa i soldi d… - Europarl_IT : 'Il cambiamento climatico e le ineguaglianze si possono affrontare solo insieme. Chiedo ai governi nazionali di ess… - tamangha : RT @Joe911S: 'Dobbiamo fermare il Cambiamento Climatico o moriremo tutti!' 'L'unico modo per fermare il Cambiamento Climatico è l'estinzio… -