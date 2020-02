Grande Fratello Vip | raptus di Antonella Elia e Pietro Alfonso Signorini | Togliete

Grande Fratello VIP 2020 - PAGELLE/ Harakiri Serena : dritta in nomination. E Pago... : GRANDE FRATELLO Vip 2020, PAGELLE e nomination decima puntata: Antonella Elia fa pace con il fidanzato Pietro Delle Piane, lite Serena Enardu e Pago. Barbara Alberti si ritira.

Lory Del Santo torna nella casa del Grande Fratello Vip | Scontro con Antonio Zequila : È ospite questa sera, lunedì 10 febbraio, alla decima puntata del Grande Fratello Vip: Lory Del Santo, ex gieffina vip, torna nella casa e questa volta lo fa per avere un confronto – Scontro con l'attuale concorrente Antonio Zequila. Un ingresso per regolare dei conti lasciati in sospeso tra i due vip.

Michele Cucuzza è il nuovo eliminato del Grande Fratello VIP : Nella decima puntata del Grande Fratello VIP, il giornalista Michele Cucuzza ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia. Dopo essere finito in nomination, infatti, l’uomo è risultato il meno votato ed è stato, quindi, eliminato. A contendersi la permanenza in casa, insieme a lui, c’erano Barbara Alberti, Adriana Volpe e Fabio Testi. Bassissima la percentuale di voti ricevuti che l’hanno portato all’esclusione ...

Grande Fratello Vip : Serena Enardu e Licia Nunez in nomination : Grande Fratello Vip 4 i nominati di lunedì 10 febbraio sono: Serena Enardu e Licia Nunez, Barbara Alberti lascia la casa. (video) Ieri, lunedì 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini a tenere le redini del programma di Canale 5. Per chi non è riuscito a seguire tutta la puntata, perchè magari era tardi ha perso i momenti caldi della serata come quello delle nomination, vi aiutiamo a ...

Grande Fratello Vip - il fratello di Pago inchioda Serena : nessuna pace - ancora dramma in diretta tv : Pago adesso è pacifico (nel vero senso della parola). Ama Serena Enardu, lo dice in diretta al Grande fratello Vip. Sembra una favola a lieto fine quella che stanno vivendo. “Io e lei stiamo costruendo qualcosa di impensabile, nuovo. Serena è quella che non ho mai visto”, dice Pago a suo fratello Pe

‘Grande Fratello Vip’ - Clizia in crisi dopo il bacio con Paolo Ciavarro : Si è formata una nuova coppia al’interno del reality Mediaset? Questa sera va in onda la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip‘, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 e ovviamente non mancheranno sorprese e colpi di scena. Il direttore del giornale di gossip ‘Chi’ infatti non ha risparmiato incontri al vetriolo tra i concorrenti, rendezvous romantici e situazioni scandalistiche tra i concorrenti ...

'Grande Fratello Vip 4' - giorno 34 : commenti al live : giorno 34 In questo post potrete commentare il live della quarta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre).

Gf Vip - Barbara Alberti lascia (definitivamente) la casa del Grande Fratello : Alla fine Barbara Alberti l’ha fatto di nuovo. Parliamo della decima puntata del Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5 lunedì 11 febbraio 2020, che si dimostra ricca di avvenimenti inaspettati. Questa puntata, infatti, ha visto due persone abbandonare la casa. Dopo aver già resa nota questa sua necessità in altre occasioni, Barbara Alberti decide di ritirarsi dal reality show, perché ritiene di non poter sopportare ulteriormente lo stress ...

Grande Fratello Vip 2020 - nomination e pagelle/ Bacio Clizia e Paolo - ritiro Alberti - Pago e Serena è crisi! : Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nomination decima puntata: Antonella Elia fa pace con il fidanzato Pietro Delle Piane, lite Serena Enardu e Pago. Barbara Alberti si ritira.

Grande Fratello Vip 2020 - Antonio Zequila : "Flirt con Lory Del Santo - siamo andati oltre il petting" : Notte bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Antonio Zequila si è confessato con Antonella Elia, intenta a sistemare la cucina dopo la puntata in diretta del lunedì sera, andata in onda il 10 febbraio. Il tombeur de femme campano del reality show di Canale 5 ha commentato l'ospitata di Lory Del Santo, ex-concorrente del programma, entrata nella Casa di Cinecittà proprio per parlare con lui, sua vecchia conoscenza. L'attore, ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa : "Fabio Testi superdotato - non come Achille Lauro" : Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa hanno festeggiato la fine della decima puntata in suite. Assegnato da Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo l’Oscar a Fabio Testi, l’attore ha scelto i tre compagni di avventura per trascorrere una serata all’insegna del divertimento nella camera più lussuosa della Casa di Cinecittà.Al termine della cena indiana, il Grande Fratello ha omaggiato il ...

Grande Fratello Vip - Serena Enardu in lacrime : "Voglio uscire - non ce la faccio più" : Serena Enardu e Pago si confrontano subito dopo l'ultima diretta del 'Grande Fratello Vip'. La concorrente vorrebbe uscire dal programma dopo i retroscena dei like lasciati all'ex tentatore Alessandro pochi giorni prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 4 : Michele Cucuzza eliminato - in nomination Serena Enardu e Licia Nunez - Barbara Alberti si ritira : Cosa è accaduto nella decima puntata del Grande Fratello VIP Per la prima volta un filmato tratto dal Festival di Sanremo entra nella casa, Clizia Incorvaia commenta il testo del brano de Le vibrazioni Dov'è cantato dal suo ex Francesco Sarcina. Adriana Volpe legge un post instagram di suo marito Roberto Parli Lite accesa tra Pago e la sua fidanzata Serena Enardu dopo il confronto con il Fratello del cantante, Pedro. Su Instagram le ...