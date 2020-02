Elena Sofia Ricci: “I nostri figli vanno armati di autostima” (Di martedì 11 febbraio 2020) Per la seconda puntata di fila, Elena Sofia Ricci torna ospite di Verissimo. Già la scorsa settimana si era raccontata a Silvia Toffanin, rivelando drammatici eventi del suo passato. Questa volta la padrona di casa sposta l’intervista sui temi dell’amore e del rapporto con le figlie. Elena Sofia Ricci: “Avevo la sindrome da crocerossina“ “Me li sceglievo tutti sbagliati”. Esordisce Elena Sofia e ammette di aver avuto non poche difficoltà nel trovare “l’uomo giusto”, anche a causa della mancanza di una figura paterna di riferimento. “Ero una ragazza complicata e mi trovavo ragazzi da curare. Avevo la sindrome della crocerossina. Una fesseria, perché non possiamo salvare nessuno; ognuno si salva da solo“, spiega Elena Sofia Ricci alla Toffanin. Il nuovo film e l’amore per le figlie Silvia Toffanin prosegue il salotto omaggiando l’attrice con una video-raccolta di immagini ... thesocialpost

AndrewMohamm : Al Pompei Porto via solo Rebecca e Samantha basta ad ragazze e ragazzi di italiane che hanno fatto stare bene Andre… - DomenicoMazzil5 : RT @oss_romano: #6febbraio #rassegnastampa Elena Sofia Ricci: non sono suor Angela ma le devo tanto. L'intervista con l’attrice, a cura di… - bastbux : Elena Sofia Ricci è l'unica boomer che mi piace -