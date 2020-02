Chelsea-Ajax, l’Uefa certifica l’errore di Rocchi. Ora l’Ajax vuole chiedergli 12 milioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha destato molto clamore l’arbitraggio di Gianluca Rocchi in occasione di Chelsea-Ajas, il 5 novembre 2019. Al 68′ l’Ajax è in vantaggio per 4-1, ma ci mette lo zampino l’arbitro, espellendo due calciatori della squadra e assegnando un rigore al Chelsea. Rigore da cui parte la rimonta della squadra di casa. Una rimonta che si conclude con un pareggio 4-4 e l’eliminazione dell’Ajax dalla Champions. All’epoca ci furono proteste accesissime. Tadic, ad esempio, centrocampista dell’Ajax, disse: “E’ venuto e ci ha rubato tutto“. Sull’arbitraggio di Rocchi interviene adesso la Uefa, confermando che si tratto di un errore dell’arbitro. Lo riporta Calcio e Finanza. Il nodo, e l’errore contestato a Rocchi, riguarda l’espulsione di Blind. Il calciatore dell’Ajax era già stato ammonito in precedenza per ... ilnapolista

