Abracadabra di Zaia, spuntano dieci nuove poltrone. Il governatore del Veneto ha aumentato il numero dei consiglieri (Di martedì 11 febbraio 2020) Prende tempo, tentenna, si fa tirare per la giacca il governatore del Veneto, Luca Zaia. A tre mesi e mezzo dalle elezioni regionali, il presidente anche ieri ha dichiarato che scioglierà la riserva sulla sua ricandidatura soltanto 45 giorni prima del voto. “Non sto facendo campagna elettorale, ho un sacco di cose da fare. In Veneto ci stiamo occupando di Olimpiadi, di Pedemontana Veneta, della partita dei Fas, dell’inquinamento, dell’autonomia e di molto altro. Le elezioni sono la sublimazione della democrazia. è bene che tutti si candidino, che vadano in piazza, magari concentrandosi di meno sugli avversari e parlando dei loro progetti”, ha affermato. Mentre lascia tutti in bilico sul suo eventuale bis, Zaia si è però blindato, modificando lo Statuto della Regione e garantendosi dieci posti in più per i suoi fedelissimi, che costeranno ai contribuenti altri sette milioni di ... lanotiziagiornale

