Roma, Sardine lanciano raccolta fondi per manifestazione contro Salvini a piazza San Giovanni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le Sardine hanno lanciato una raccolta fondi per coprire le spese della manifestazione del 16 febbraio a Roma in piazza San Giovanni, in contemporanea a quella della Lega di Matteo Salvini. Finora sono stati raccolti più di 2mila euro, gli organizzatori hanno fatto sapere che rendiconteranno tutto pubblicamente. fanpage

