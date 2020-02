Roma | inizia una lunga settimana L’Atalanta attende | Fonseca lavora

Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo : un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria : Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata. Tra i diversi appuntamenti, nella mattina di lunedì 10 febbraio, ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e, a seguire, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe ...

Roma Bologna 1-2 LIVE : inizia la ripresa! : Allo Stadio Olimpico, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Bologna 1-2 MOVIOLA 1′ inizia la gara tra Roma e Bologna allo stadio Olimpico! 8′ Roma in avanti ...

Roma Bologna 0-0 LIVE : inizia la gara dell’Olimpico! : Allo Stadio Olimpico, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Bologna 0-0 MOVIOLA 1′ inizia la gara tra Roma e Bologna allo stadio Olimpico! Migliore in campo: al ...

Roma - le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato : Ecco le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato. Martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio 2020 tante iniziative “in corsia”, per questo importante appuntamento annuale nell’ambito del progetto Patrimonio in Comune. Conoscere è Partecipare. In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato prevista per l’11 febbraio 2020 Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ...

Comune Roma : elenco iniziative per XXVIII Giornata Mondiale Malato : Roma – In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato prevista per l’11 febbraio 2020 Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, nell’ambito del progetto ‘Patrimonio in Comune. Conoscere e’ Partecipare’ – in collaborazione con le Direzioni Generali di alcune strutture sanitarie – martedi’ 11 febbraio e mercoledi’ 12 febbraio ...

Coronavirus : a Roma spuntano i bagarini delle mascherine - ma anche l’iniziativa per salvare l’albergo : Il Coronavirus sta tirando fuori il meglio e il peggio dai cittadini della capitale: a Roma si segnalano i venditori abusivi di mascherine, ma anche un grande episodio di solidarietà. In stazione Termini a Roma sono tornati i bagarini, ma non più con i biglietti. Vendono mascherine, ai lati della strada e sfuse, quindi non […] L'articolo Coronavirus: a Roma spuntano i bagarini delle mascherine, ma anche l’iniziativa per salvare ...

Regionali Emilia-Romagna - le Sardine : “Ora inizia la fase più dura” : Dopo la riconferma di Stefano Bonaccini come Presidente arrivata dai risultati delle elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna, le Sardine si preparano ad una nuova fase. Il movimento ha infatti intenzione di far sentire la propria voce anche nelle future tornate elettorali. Sardine dopo le Regionali in Emilia-Romagna I quattro fondatori bolognesi, tra cui Mattia Santori, hanno affermato che dopo la “prima buona notizia da tanto tempo a ...

Andrea Orlando vice segretario Pd - “Il voto in Emilia-Romagna cambia gli equilibri anche del governo - il M5S deve iniziare a rinunciare a qualcosa” : La debacle del M5S pesa non poco anche negli equilibri di governo. E’ vero che il M5S non hanno mai avuto un voto radicato nelle varie regioni ma è anche vero che i dati elettorali definitivi per i grillini sono imbarazzanti. A calcare la mano sulla sconfitta sia di Matteo Salvini che del M5S è Andrea Orlando attuale vice segretario del Pd ed ex ministro della Giustizia. In primo luogo l’esponente di spicco del Pd ha ringraziato le ...

LIVE Roma-Lazio 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : inizia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Spinazzola riesce a mettere una palla a rimorchio per Veretout che non trova la porta da ottima posizione! 47′ Fuori Luiz Felipe e dentro Patric per la Lazio. 46′ inizia il secondo tempo! 18.50 Dominio della Roma che arriva al gol con Dzeko ma cinque minuti dopo la Lazio che fino a quel momento non è riuscita a giocare, riesce a trovare il pareggio con un grave errore di Pau ...

Roma Lazio 1-1 LIVE : inizia il secondo tempo all’Olimpico : Allo Stadio Olimpico, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Lazio si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lazio 1-1 MOVIOLA 1′ inizia il match dell’Olimpico! 4′ Roma pericolosa – Acerbi fa ...

Roma Lazio 0-0 LIVE : inizia il derby all’Olimpico! : Allo Stadio Olimpico, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Lazio si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lazio 0-0 MOVIOLA 1′ inizia il match dell’Olimpico! Migliore in campo: al termine del primo ...

Coppa Italia - Juventus Roma 3-0 LIVE : inizia il secondo tempo : All’Allianz Stadium, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Juventus e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Roma si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Roma 3-0 MOVIOLA 46′ Comincia il secondo tempo 45+2 Gol ...

LIVE Juventus-Roma 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : inizia la ripresa - fuori Kluivert e dentro Santon! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ fuori Kluivert e dentro Santon per la Roma. 46′ inizia il secondo tempo! 21.38 Dominio bianconero senza nessuna risposta della Roma che era entrata in partita bene ma dopo la bellissima rete di Cristiano Ronaldo è totalmente sparita dal campo, bianconeri che dilagano con Bentancur e Bonucci. A tra poco per il secondo tempo! 48′ Finisce primo tempo, Juventus-Roma 3-0. 47′ ...

LIVE Brindisi-Virtus Roma 0-0 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : inizia il match del PalaPentassuglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Gli arbitri della gara saranno Tolga Sahin, Alessandro Percivalli e Giacomo Dori. 17.05 I precedenti in Puglia sono 6 e il bilancio degli incontri è perfettamente in parità con 3 vittorie della Virtus Roma e 3 di Brindisi. In totale invece i confronti tra le due squadre sono 13 con 9 affermazioni totali della franchigia capitolina contro le 4 dei pugliesi. 17.00 Immagini dai social della ...