Prescrizione, Renzi non sa più come minacciare il governo senza farlo cadere (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Se davvero presenteranno decreto o emendamento su Prescrizione noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli": così Matteo Renzi continua la sua campagna contro la riforma della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede. Ma se la maggioranza decidesse di blindare la legge con un voto di fiducia, Italia Viva non potrebbe permettersi un autogol. fanpage

NicolaPorro : Oggi #10febbraio è il #GiornodelRicordo delle #Foibe, ma essendo ricordo di crimini comunisti sparisce dalle prime… - Linkiesta : Per raddrizzare la legge #Bonafede hanno inventato un pastrocchio che rischia di accavallare tre regimi giuridici d… - Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ #Prescrizione, tutte le perplessità sul cosiddetto lodo. 1. Riforma in un #Milleproroghe?… -