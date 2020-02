Pil, Governo sfasato di un anno (Di lunedì 10 febbraio 2020) La realtà non aspetta. L’economia non aspetta. Le imprese non aspettano. Presto che è tardi. E invece il Governo vivacchia, immobile, convoca tavoli e disserta di riforme ambiziose ed epocali, che tuttavia nella migliore delle ipotesi non verranno attuate prima di un anno. Nella migliore delle ipotesi. A palazzo Chigi invece il tempo scorre a un’altra velocità, l’esecutivo viaggia col pilota automatico, placido e mansueto, come se fuori il paese andasse a gonfie vele e l’unica preoccupazione fosse quella di redistribuire una florida ricchezza. Mai come in questo momento all’Italia servirebbe una scossa, uno stimolo potente capace di portarla fuori dalla stagnazione, acquisita nell’anno scorso e ormai prevista anche per quello in corso. Ma di misure shock non ce n’è manco l’ombra. Meglio passare il tempo in un ... huffingtonpost

