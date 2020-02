L’Eredità, la campionessa Benedetta mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto (Di lunedì 10 febbraio 2020) La campionessa Benedetta vince il montepremi Il game show del preserale di Rai Uno, L’Eredità, da qualche giorno ha una campionessa davvero forte e preparata. Infatti per la sesta volta consecutiva, la settima in totale, Benedetta che arriva da Modena è riuscita ad affrontare il gioco finale de La Ghigliottina. La laureata in Culture Letterarie Europee si è presentata davanti alle parole Video, Minimo, Viaggio, Udienze e Caro con un montepremi potenziale pari a 210 mila euro. Purtroppo, però, nella scelta dei vocaboli la ragazza è stata costretta a dimezzare ben quattro volte. La campionessa, però, i restanti 13.125 euro è riuscita a portarseli a casa, grazie alla parola Diario. Nella puntata odierna la donna potrà riprovarci ancora una volta. La classifica dei vincitori con portafoglio dell’attuale stagione de L’Eredità Iniziano a tremare la Rai e Flavio Insinna, ... kontrokultura

