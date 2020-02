Infortunio Dembele, l’ala del Barcellona vola in Finlandia per operarsi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ousmane Dembele costretto a operarsi dopo il brutto Infortunio accusato: il giocatore si affiderà al proprio medico di fiducia Tegola per il Barcellona: lo staff medico ha riscontrato una lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gambe destra. Il giocatore, che certamente salterà la sfida con il Napoli, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Come riporta Mundo Deportivo, il blaugrana ha viaggiato con un volo privato alla volta della Finlandia, per recarsi a Turku: lì sarà il dottor Saraki Orava a operarlo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

