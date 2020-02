Il video dei maiali ammassati e gettati in una fossa comune in Cina: non è Coronavirus (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’otto febbraio 2020 l’account Instagram @Coronavirus.official in lingua turca (uno dei tanti creati probabilmente per attirare utenti sfruttando l’epidemia in Cina) pubblica un video in cui si vedono numerosi maiali ammassati e gettati in una fossa comune con delle ruspe. Il motivo? Pur scrivendo nel post che non si hanno conferme della veridicità del video, il tutto fa pensare che si tratti di un’operazione di contrasto al nuovo Coronavirus in Cina. Il video è stato sicuramente prelevato da Weibo (si nota il logo in basso nel centro) ma non ha nulla a che fare con l’attuale situazione in Cina. Troviamo lo stesso video diffuso negli anni passati, ad esempio nel 2019. Ecco un tweet dell’account Twitter @sangesnicola dove troviamo lo stesso video con la seguente descrizione: Esseri viventi trattati come spazzatura. Questo filmato è stato ... open.online

