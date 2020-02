Galaxy Z Flip, Samsung svela il suo nuovo smartphone pieghevole alla notte degli Oscar (Di lunedì 10 febbraio 2020) La notte degli Oscar è uno degli eventi più seguiti del pianeta, quale occasione migliore dunque per mettere in mostra un nuovo prodotto? Samsung non si è lasciata sfuggire l’occasione e stanotte ha mandato in onda un breve videoclip che mostra l’imminente Galaxy Z Flip, smartphone con chiusura a conchiglia e display pieghevole, che dovrebbe esordire ufficialmente domani, 11 febbraio. Del resto, da quando i primi smartphone con display pieghevole hanno debuttato a cavallo tra 2018 e 2019, ci è stato detto che il futuro del settore sarebbe andato in quella direzione. I vari Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Xiaomi Mi Flex però non hanno convinto pienamente, mentre di recente l’attenzione è stata tutta catalizzata dal Motorola Razr, versione con schermo flessibile dell’iconico modello a conchiglia del produttore statunitense, che sembra rappresentare una via ... ilfattoquotidiano

