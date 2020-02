Douglas Costa salterà l’andata degli ottavi contro il Lione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Douglas Costa, ventinovenne attaccante esterno della Juventus, non sarà a disposizione dell’allenatore nelle prossime due settimane a causa di un infortunio muscolare. La società ha reso nota l’entità della lesione che ha costretto il brasiliano a lasciare il campo sabato scorso al 72° minuto della partita persa contro il Verona per 2-1. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni. Per Douglas Costa è il terzo diverso infortunio muscolare della stagione 2019-2020. I tempi di riposo necessari per la guarigione lo costringeranno a saltare come minimo quattro partite. Non ci sarà per la partita degli ottavi di Champions League contro il Lione, il prossimo 26 ... ilveggente

