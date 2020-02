Coronavirus, Xi Jinping si fa misurare la febbre: “In Cina situazione grave”. A Wuhan arrivati 5mila operatori sanitari in un giorno (Di lunedì 10 febbraio 2020) È arrivato al Ditan Hospital di Pechino, struttura sanitaria dedicata alla cura della polmonite dal Coronavirus. E con indosso la mascherina protettiva, si è sottoposto per la prima volta in pubblico alla misurazione della temperatura corporea. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la situazione al momento “resta molto grave”, ma è convinto che la Cina uscirà dall’emergenza con una grande vittoria. “Wuhan è una città eroica, come la sua popolazione e quella dell’intera regione di Hubei. Fino a che i nostri compagni lavorano insieme e combattono coraggiosamente per superare le difficoltà, la Cina otterrà una grande vittoria sull’epidemia”. Nel Paese intanto è scoppiato il caso di Chen Qiushi, ‘citizen journalist’ che da giovedì non dà più sue notizie, mentre a Hong Kong le autorità sono alla ricerca di due persone fuggite dalla ... ilfattoquotidiano

