Coronavirus, il bilancio si aggrava. Quei dubbi sul numero reale dei contagiati (Di lunedì 10 febbraio 2020) A che punto è il nuovo Coronavirus? Difficile dirlo, anche se gli esperti sono chiari: la curva dei contagi, in Cina, si impenna ora dopo ora. Due sono le tendenze: mentre nell’ex Impero di Mezzo i casi aumentano, nel resto del mondo la linea resta piatta, tranne qualche sussulto. Per capire meglio se l’emergenza rimarrà effettivamente circoscritta entro la Grande Muraglia o si trasformerà in vera e propria pandemia, dovremo aspettare i prossimi 15 giorni. Il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha spiegato all’Ansa che il virus 2019-n-Cov “si sta evolvendo” e che “la sua adattabilità e contagiosità appaiono rafforzate”. L’analisi del direttore Fuaci è chiara: “I numeri dell’epidemia continuano a crescere, è evidente che non c’è alcun rallentamento. Anzi: la ... it.insideover

