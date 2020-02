Concorso Regione Campania, prova scritta dal 10 febbraio: tutte le sessioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) A partire dal 10 febbraio 2020 si terranno le prove scritte del Concorso Regione Campania, per il reclutamento di 950 unità in categoria D e per 1225 unità in categoria C. Le sessioni si svolgeranno al Palapartenope di Napoli, situato in via Corrado Barbagallo n.115, nelle seguenti date: 10 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo TCD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 11 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo AMD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 12 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo CFD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 13 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo VGD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 13 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo SAD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 18 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo CUC/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 18 febbraio 2020 ore 14,30 ... leggioggi

