Auto investe passeggino con neonato dentro. Il piccolo sta bene: “E’ un miracolo” – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le terrorizzanti immagini dell’Auto che investe la carrozzina di un neonato stanno facendo il giro del web. Nel VIDEO, girato in Ucraina il 7 febbraio, si vede la madre che spinge un passeggino mentre attraversa una strada a due corsie, in corrispondenza di un passaggio pedonale. Quando la madre di 34 anni, Maria Tkachenko, raggiunge la … L'articolo Auto investe passeggino con neonato dentro. Il piccolo sta bene: “E’ un miracolo” – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

CorriereTorino : Anziana investe 84enne con la Panda e scappa. Poi si auto-denuncia - Notiziedi_it : Investe con l’auto il fratello della ex che maltrattava da tempo, arrestato per tentato omicidio… - rep_torino : Torino, donna di 80 anni investe in auto un uomo di 84 e scappa. Poi si costituisce [aggiornamento delle 11:37] -