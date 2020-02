Austria, medico accusato di abusi su 109 ragazzi: “40 vittime avevano meno di 14 anni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La procura di Wels, in Austria, ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico di cinquantasette anni accusato di aver abusato sessualmente di 109 ragazzi. Gli inquirenti hanno anche chiesto il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per l'uomo, che soffrirebbe di gravi disturbi psichici. Tra le vittime, in 40 avevano meno di 14 anni al momento delle violenze. fanpage

