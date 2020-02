«Achille Lauro è il vincitore morale del Festival. E’ come se fosse andato a protestare in Parlamento» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Repubblica intervista Alessandro Michele. E’ il direttore creativo di Gucci ma anche e soprattutto colui che ha curato il look di Achille Lauro nella settimana del Festival di Sanremo. Un look che ha fatto discutere parecchio. Il cantante ha impersonato, nel corso delle serate, San Francesco, la Marchesa Casati, lo Ziggy Stardust di David Bowie e Elisabetta I. Molti hanno accusato Lauro di aver dato più risalto alle performance che alla musica. Michele è irremovibile, sul punto. Dice: «Si può separare la musica di Elton John dai suoi costumi? E quella di David Bowie, si può staccare dai suoi personaggi? E Renato Zero? Dividere il personaggio, la sua rappresentazione e la teatralità che ne deriva dalla voce è difficile. Sono operazioni “chirurgiche” che non mi piacciono, e che per me sono pure sbagliate: la messa in scena è vitale per la musica, senza la performance avremmo solo ... ilnapolista

