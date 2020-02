2019-nCov: i quattro contagiati di Taiwan a Venezia, in Toscana e a Roma (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono quattro e non due i turisti di Taiwan risultati positivi al Coronavirus di Wuhan che hanno girato inconsapevolmente l’Italia per dieci giorni prima di scoprirsi malati al ritorno in patria. Il ministero della Salute di Taiwan ha inizialmente annunciato il contagio del marito e della moglie tornati dall’Italia definendoli pazienti numero 15 e 16; sabato ha ufficializzato il paziente numero 17 per Taiwan, vale a dire uno dei due figli. E ieri il numero 18, l’altro figlio. I due ragazzi erano in viaggio con i genitori in Italia e la loro età è attorno ai vent’anni. I quattro contagiati di Taiwan a Venezia, in Toscana e a Roma Repubblica scrive oggi che le Asl sono risalite ai contatti (finora tutti negativi) dei Taiwanesi ricoverati a nel loro paese a causa di 2019-nCov che fino al 31 gennaio erano in Italia, in Toscana e a Roma. Il ministero della Salute e lo Spallanzani ... nextquotidiano

