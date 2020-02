UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) anticipazioni puntata 927 di Una VITA di lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020: Durante i festeggiamenti per le nozze di Lolita e Antonito, Telmo non può fare a meno di notare l’assenza di Lucia Alvarado. Lucia ha avuto un incidente e Telmo la trova incosciente in fondo alle scale… Frate Guillermo si rende conto che Telmo si sente un po’ troppo in colpa per quanto accaduto a Lucia e ha il sospetto che il giovane gli stia nascondendo qualcosa. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

