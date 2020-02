Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 12:10 (Di domenica 9 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto del re Gabriella Luigi in studio ancora coronavirus in primo piano il bilancio delle vittime è salito a 811 morti in Cina i contagiati sono oltre 37000 persone oggi a Pratica di Mare il rientro di altri 8 italiani partiti da VN tra loro non ci sarà il diciassettenne studente di grado che ancora alle prese con la febbre intanto lo Spallanzani di Roma hanno fatto ieri sera che è negativo il test al quale è stata sottoposta una donna che era in quarantena alla Cecchignola in Thailandia che è stata una strage non centro commerciale un militare 32enne fuoco uccidendo 27 persone una strage compiuta per motivi personali legati alla vendita di una casa l’uomo è stato ucciso in seguito ad una blitz delle Forze Speciali neluna strage senza precedenti ha commentato il premier thailandese a ... romadailynews

