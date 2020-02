Torna alla vittoria l’Accademia Volley: ora al secondo posto in classifica (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Torna subito alla vittoria l’Accademia che batte al Rampone di Benevento la P2P Baronissi con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-17, 23-25, 25-13) nella quindicesima giornata del campionato di serie c. Dopo lo stop di sette giorni fa a Montoro, le giallorosse giocano una gara decisamente migliore nei primi due set, tutti di marca beneventana. Due frazioni giocate in totale controllo e dove Grimaldi e Pericolo sono apparse decisamente in palla contro un Baronissi che è riuscito solo a sprazzi a tenere botta alle avversarie. Il vantaggio dell’Accademia diventa ben più largo anche nel terzo set e dura fino al 22-16, punteggio che lasciava presagire ad una agevole chiusura di partita. E invece un parziale, anche un pò a sorpresa, di 8-0 porta clamorosamente il Baronissi sul 24-22. Le padrone di casa riescono ad annullare la prima palla ... anteprima24

