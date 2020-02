Survivor film stasera in tv 9 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) Survivor è il film stasera in tv domenica 9 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Survivor film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 21 maggio 2015GENERE: Azione, ThrillerREGIA: James McTeiguecast: Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Dylan McDermott, Angela Bassett, James D’Arcy, Antonia Thomas, Roger Rees, Bashar Rahal, Corey JohnsonDURATA: 96 Minuti Survivor film stasera in tv: trama Un’impiegata del dipartimento di Stato, Kate Abbott, viene assegnata all’ambasciata americana a Londra con l’incarico di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La sua attività la mette rapidamente nel mirino di alcuni estremisti che stanno progettando un attentato per la notte di Capodanno a Times Square e che decidono di liberarsi di ... cubemagazine

Staits : RT @DtnewsI: FILM – “Street Survivors”, la vera storia dell’incidente aereo dei Lynyrd Skynyrd narrata dall’ex batterista #film #rock #pla… - DtnewsI : FILM – “Street Survivors”, la vera storia dell’incidente aereo dei Lynyrd Skynyrd narrata dall’ex batterista #film… -