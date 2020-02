Speed skating, Davide Ghiotto quarto sui 5000 metri nella Coppa del Mondo Calgary 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è chiusa la seconda ed ultima giornata di gare valide per la tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Calgary: sul ghiaccio canadese per l’Italia c’è il 4° posto di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili, mentre sulla medesima distanza si registra la settima posizione di Andrea Giovannini. Nei 5000 metri maschili vince l’olandese Patrick Roest, che si impone in 6:07.404 e beffa per appena 22 millesimi il canadese Ted-Jan Bloemen, secondo in 6:07.426, mentre completa il podio l’altro canadese Graeme Fish con il crono di 6:10.583, staccato di 3″17. quarto in 6:10.916, nuovo primato personale, l’azzurro Davide Ghiotto, con un ritardo di 3″51, mentre è settimo Andrea Giovannini in 6:14.526, staccato di 7″12, infine giunge 14° Nicola Tumolero in 6:17.869, a 10″46. In Division B si classifica 13° Michele Malfatti in 6:22.524. Nei ... oasport

zazoomnews : Speed skating Coppa del Mondo Calgary 2020: nei 3000 metri Francesca Lollobrigida è terza nella Division B -… - zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo Calgary 2020: nei 3000 metri Francesca Lollobrigida è terza nella Division B -… - zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo Calgary 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #Speed #skating #Coppa… -