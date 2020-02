Sanremo 2020, il direttore di Rai1: “Speriamo in Amadeus bis” (Di domenica 9 febbraio 2020) “Credo che un Amadeus bis al festival di Sanremo sia auspicabile, perché ha fatto un ottimo lavoro da direttore artistico. Quindi perché no? Ma ne dobbiamo parlare con l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini”. Arriva già una proposta potenziale da parte del direttore di Rai1 Stefano Coletta, espressa in conferenza stampa.“Bisognerà sedersi a tavola, distanziando la decisione da questo meraviglioso risultato”, ha aggiunto, facendo riferimento agli ascolti record del festival.L'articolo Sanremo 2020, il direttore di Rai1: “Speriamo in Amadeus bis” proviene da Italia Sera. italiasera

