Sanremo 2020 | come faceva SkyTg24 a sapere in anticipo il vincitore?

Si è conclusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo e a vincere la kermesse canora è stato Diodato. Una vittoria, però, già annunciata in anticipo da Sky circa mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale. Ma cosa è successo? Sky annuncia in anticipo il nome del vincitore Che Diodato abbia vinto il Festival di Sanremo 2020 è ormai una certezza. Che il pubblico lo sapesse prima dell'ufficializzazione sul palco dell'Ariston non doveva accadere. Attorno alle ore 1.30, infatti, un sottopancia di Sky Tg 24 ha spoilerato il nome del vincitore, scatenando un vero e proprio putiferio. In sala stampa vi è stato un po' di caos tra i giornalisti, mentre la Rai non dava spiegazioni. sapere più di mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale il nome del vincitore, infatti, non aiuta sicuramente lo spettacolo e rovina l'effetto sorpresa.

