Napoli | l’agente di Jorginho | “Juve club migliore d’Italia | tutto può succedere

Hysaj - l’agente : “Voglio portare Elseid via da Napoli” : Su Canale 8 è stato intercettato, durante l’Italian Sport Awards, Mario Giuffredi, procuratore di Di... L'articolo Hysaj, l’agente: “Voglio portare Elseid via da Napoli” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - parla l’agente di Marek Hamsik : “Ritiro in Cina soppresso a causa del coronavirus” : Ha suscitato molta curiosità la notizia secondo la quale Marek Hamsik sarebbe tornato in Slovacchia lasciando la Cina a causa del coronavirus. Nel corso di Radio Marte, l’agente dell’ex capitano del Napoli Juraj Venglos ha parlato dunque della situazione in questi giorni. “So che è in Slovacchia, sta bene, la squadra doveva stare in ritiro ma è stato soppresso a causa del coronavirus, spero che le competizioni possano ...

Parla l’agente di Andrea Petagna : “Il presidente gli ha spiegato che vuol dire giocare nel Napoli” : Giuseppe Riso, agente del neo-azzurro Andrea Petagna, ha Parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. “È stato amore a prima vista, appena lui ha saputo di Napoli ha avuto gli occhi felici. Siamo uno staff incredibile, cerchiamo di curare ogni aspetto e lo dico con soddisfazione. Abbiamo lavorato giorno e notte per definire questo trasferimento. Del Napoli pensiamo quello che Andrea dice e che io dico. Non sono frasi classiche, è davvero una squadra ...

L’agente di Petagna : “De Laurentiis ha spiegato ad Andrea cosa vuol dire giocare nel Napoli” : L’agente di Andrea Petagna, Giuseppe Riso, ha parlato a Radio Kiss Kiss. “E’ stato amore a prima vista. Appena ha saputo di Napoli ha avuto gli occhi felici. Siamo uno staff incredibile, cerchiamo di curare ogni aspetto e lo dico con soddisfazione. Abbiamo lavorato giorno e notte per definire questo trasferimento”. Sul Napoli: “Pensiamo quello che Andrea dice e che io dico. Non sono frasi classiche, è davvero una ...

L’agente Morabito : «Mertens vuole rimanere al Napoli» : Mertens vuole rimanere al Napoli. Si parla anche di Napoli allo speciale calciomercato in onda su Sky Sport. Nell’ambito della complessa trattativa per Giroud – richiesto in Italia da Inter e Lazio, con la Lazio in vantaggio – Gianluca Di Marzio intervista l’agente Morabito che informa anche sulle condizioni del Chelsea. «Prima di lasciar andare Giroud, il Chelsea vuole trovare un altro attaccante. Mertens? No, Mertens ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Jeremie Boga : “Dobbiamo aspettare l’estate” : Durante ‘Punto Nuovo Sport Show’ in diretta su Radio Punto Nuovo ha parlato Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo in orbita azzurra. “Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare l’estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della ...

Napoli - parla l’agente di Boga : «Parleremo quando ci sarà un accordo» : Napoli, parla l’agente di Boga: «Il Sassuolo non vuole venderlo adesso. quando ci sarà un accordo torneremo a parlare» Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Ecco le dichiarazioni su un possibile interesse del Napoli per il calciatore del Sassuolo: «Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di ...

L’agente di Boga : “Napoli? Il Sassuolo per ora non vuole vendere - dobbiamo aspettare l’estate” : Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie, attaccante del Sassuolo che è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli. Siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate”. Boga riferisce che gli ultimi contatti con Giuntoli risalgono a prima ...

Napoli - l’agente di Boga : “Ora non si muove - vedremo in estate” : Napoli, l’agente di Boga: “Ora non si muove, vedremo in estate” In diretta a ‘Punto... L'articolo Napoli, l’agente di Boga: “Ora non si muove, vedremo in estate” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - parla l’agente di Elseid Hysaj : “Tutti si sono sbagliati su di lui” : Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. “Hysaj fa tunnel agli juventini? È una prova che tutti si sono sbagliati su Hysaj. Ha dimostrato di essere forte, da quando è arrivato Gattuso. L’ho conosciuto quando allenava il Pisa, in una situazione molto difficile, da lì si è instaurato un rapporto di amicizia nel tempo. Gli voglio bene perché si è sempre messo in ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Callejon : “E’ mancato l’accordo per il rinnovo - ma resterà fino a giugno” : Calciomercato Napoli, l’agente di Callejon: “E’ mancato l’accordo per il rinnovo, ma resterà fino a... L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Callejon: “E’ mancato l’accordo per il rinnovo, ma resterà fino a giugno” proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Elseid Hysaj - Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo : Mario Giuffredi, agente dei terzini Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Sembra che Hysaj abbia ricominciato a fare ciò che faceva con Sarri. Ha piena fiducia, questo gli fa aumentare l’autostima. E per questo sta facendo prestazioni importanti. Gattuso vuole avvicinarsi al suo modo di giocare per uscire dal tunnel, ma dipenderà anche dal mercato. ...

L’agente di Hysaj : “Rinnovo? Non aspetteremo a vita la volontà del Napoli” : L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Hysaj sta facendo prestazioni importanti con Gattuso, sente la piena fiducia del mister che gli aumenta l’autostima. Sembra essere tornato sui livelli di quando c’era Sarri, il neo tecnico partenopeo sta provando a riavvicinare quel calcio che abbiamo ammirato fino a qualche anno fa”. Sul rinnovo: “Ne abbiamo parlato nelle scorse ...

Politano Napoli : summit con l’agente e Giuntoli. Llorente nell’affare? : Matteo Politano ha incontrato quest’oggi sia il suo agente. L’Inter vorrebbe inserire Llorente nell’affare Giornata frenetica per Matteo Politano. L’esterno nerazzurro ha incontrato il suo entourage per fare il punto della situazione sull’offerta del Napoli. L’agente del giocatore ha poi incontrato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, il quale ha provato a convincere il ragazzo ad accettare la ...