Napoli, “Alto impatto” dei Carabinieri: quasi 300 controlli in tutta la provincia (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano i servizi di Alto impatto da parte dei Carabinieri su disposizione del comando provinciale di Napoli. quasi 300 le persone controllate e 65 le contravvenzioni elevate per un importo complessivo di 60mila euro. Sorpreso il titolare di un bar che vendeva alcolici a minori. Come ogni fine settimana i militari hanno setacciato le strade principali della movida controllando tra l’altro vari pub, bar e agenzie di scommesse per evitare la vendita di bevande alcoliche ai minori e inibire la presenza dei ragazzini nei locali di giocate sportive. Nel quartiere Chiaia, i Carabinieri della compagnia di Napoli centro hanno denunciato una 40enne del posto perché trovata in possesso di un coltellino a serramanico. Altre tre persone sono state denunciate perché non regolari nel territorio italiano. Capitolo contrasto al non dimenticato fenomeno dei ... anteprima24

ciropellegrino : #Napoli. In memoria di #KobeBryant un campo di #basket coi murales di #Jorit e l'aiuto di tutti i napoletani . È a… - NapoliToday : #Cronaca “Alto impatto” a Napoli e provincia: decine di persone controllate - puntomagazine : Ambiente, alto impatto dei Carabinieri su Napoli e Provincia - Arrestata una persona e denunciate 11, sequestrate 4… -