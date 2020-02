Migranti, allarme a largo della Libia: un barcone con 91 persone in pericolo. Alarm phone: «Lanciato Sos, nessuno ha preso iniziativa» (Di domenica 9 febbraio 2020) Un barcone con a bordo 91 persone è in grave pericolo. L’allarme è partito dalla piattaforma Alarm Phone alle 7:21 di oggi 9 febbraio, che dopo un primo messaggio in inglese ne ha rilanciato un secondo in italiano che non riporta nuovi sviluppi sulla vicenda. Si tratta di un barcone partito dalla Libia: «Ci hanno riferito che l’acqua sta entrando nella barca – riporta la piattaforma – e ci sono già persone in mare. Abbiamo informato le autorità alle 4:24 – aggiungono – ma nessuno ha preso sufficiente iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato!». SOS ++ 91 persone fuggite dalla #Libia in grave pericolo! Le persone a bordo ci hanno detto che stanno imbarcando acqua e che qualcuno è già caduto a mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24h CET, ma nessuno ha preso sufficiente iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato! ... open.online

