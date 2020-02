È Diodato il vincitore di Sanremo 2020. Il giovane talento incanta l’Ariston (Di domenica 9 febbraio 2020) È ufficiale, Diodato vince la 70esima edizione del festival di Sanremo. Il giovane talento si è guadagnato a suon di interpretazioni da brividi il tanto ambito traguardo. Il suo brano “Fai rumore” si è classificato primo con un voto misto influenzato dal pubblico, dalla giuria demoscopia e dalla sala stampa del festival. Il cantante dopo aver dominato la classifica parziale per quasi ogni serata del festival ha riconfermato il suo primato aggiudicandosi la finale. Insieme a lui nella gara per il podio anche I Pinguini Tattici Nucleari e Francesco Gabbani. Altri premi sono stati distribuiti nella stessa serata, Francesco Gabbani sebbene non si sia aggiudicato la finale è tornato a casa con il premio dedicato al brano più ascoltato nelle app Tim. Una serata di festa per Diodato, che si gode un meritato ed importantissimo traguardo che, nella carriera di un ... tuttivip

