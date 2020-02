Diodato conferma: Fai rumore è dedicata a Levante, imbarazzo a Domenica In (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato a Domenica In conferma che la canzone Fai rumore è dedicata all’ex fidanzata, la cantante Levante Ora è ufficiale: la canzone Fai rumore, che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è stata scritta da Diodato dopo la fine della sua storia d’amore con Levante. Che ha partecipato alla stessa gara canora con il … L'articolo Diodato conferma: Fai rumore è dedicata a Levante, imbarazzo a Domenica In proviene da Gossip e Tv. gossipetv

IlContiAndrea : Il vincitore #Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e… - Matolas : RT @GPasqui: Diodato conferma che #FaiRumore è dedicata a Levante ?????? #DomenicaIn - Dome689 : RT @FQMagazineit: Festival di Sanremo 2020, il vincitore Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazion… -