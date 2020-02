Coronavirus: misteriosa scomparsa dell’avvocato-blogger che denunciava tutta la verità sulla situazione a Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) Si teme per la sorte di un giornalista e avvocato indipendente, autore di scomode cronache da Wuhan, di cui si sono perse le tracce ormai da due giorni. Dopo l’ondata di sdegno e richieste di libertà di espressione seguite alla morte di Li Wenliang, il medico che per primo aveva parlato del nuovo Coronavirus e per questo era stato redarguito dalla polizia, ora in rete, racconta la Cnn, stanno comparendo messaggi allarmati su Chen Qiushi, 34 anni. Arrivato a Wuhan il 24 gennaio, il giornalista da giovedì sera non è più rintracciabile. Inutili i tentativi della famiglia e degli amici. Poi le voci di una messa in quarantena forzata. Ma la notizia non è confermata. Chen era arrivato a Wuhan, il capoluogo dell’Hubei, epicentro dell’epidemia da Coronavirus, il 24 gennaio, il giorno dopo quello in cui la città era stata isolata dal resto del mondo e aveva aveva ... meteoweb.eu

