Chi è Antonio Diodato | vincitore del Festival di Sanremo 2020 ed ex di Levante

Antonio Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 con Fai rumore una canzone che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dedicata alla sua ex Levante, anche lei in gara al Festival. L'artista ha trionfato all'Ariston, aggiudicandosi il premio Lucio Dalla della sala stampa e quello Mia Martini della critica. 38 anni e una lunga carriera nel mondo della musica, è nato ad Aosta, ma ha origini pugliesi. Diodato ha vissuto per un lungo periodo a Taranto, salvo poi trasferirsi a Roma, il successo però l'ha raggiunto all'estero, per la precisione a Stoccolma. Nella capitale della Svezia ha preso parte a una compilation con il brano Libiri, collaborando con i dj Sebastian Ingrosso e Steve Angello, che sarebbero diventati i Swedish House Mafia. Dopo il ritorno in Italia, Diodato si è laureato al Dams nella Capitale e ha deciso che la sua strada era quella della musica.

