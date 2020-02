Al Bano e Romina Power: Loredana Lecciso fa una battuta velenosa a Live (Di domenica 9 febbraio 2020) Loredana Lecciso fa una battuta velenosa su Al Bano e Romina Power a Live Non è la d’Urso Si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo che ha incoronato Diodato come vincitore e questa sera Barbara d’Urso, da vera conduttrice che riesce sempre a riempire i suoi programmi di argomenti originali e assolutamente made in Mediaset, ha deciso di aprire un lungo talk a Live Non è la d’Urso proprio su questo, parlando di Al Bano e Romina Power sul palco dell’Ariston avendo in studio Loredana Lecciso, che non si è fatta mancare una battuta velenosa sulla reunion e sulla caduta (finta) di lui: “La sua era una gag, ma forse era appesantito da lei, perché si aggrappava!”. Barbara d’Urso ha colto l’occasione per ridere sotto i baffi (si sa che tra lei e Romina Power non corre buon sangue). Live Non è la d’Urso, Barbara confessa: ... lanostratv

