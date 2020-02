VIDEO Armand Duplantis, RECORD DEL MONDO di salto con l’asta: lo svedese vola a 6.17 metri (Di sabato 8 febbraio 2020) Armand Duplantis ha realizzato il nuovo RECORD del MONDO di salto con l’asta, lo svedese è volato a 6.17 metri in quel di Torun (Polonia) e ha così migliorato di un centimetro quanto fatto cinque anni fa dal francese Renaud Lavillenie. Il 20enne è riuscito in una vera e propria impresa, riscrivendo un pezzo di storia dell’atletica leggera in occasione della quarta tappa del World Indoor Tour. Il tentativo del Campione d’Europa e vice campione mondiale outdoor è stato pulitissimo e portato a termine con ampio margine. Di seguito il VIDEO del RECORD del MONDO di salto con l’asta realizzato da Armand Duplantis. VIDEO Armand Duplantis, RECORD DEL MONDO salto CON L’ASTA: Vilket superhopp, MONDO Duplantis! pic.twitter.com/JsaMP4bgnp — Ludvig Ternstedt (@TernstedtL) February 8, 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA ... oasport

