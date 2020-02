Udine, disegnata svastica sulla casa di una sopravvissuta alla Shoah (Di sabato 8 febbraio 2020) Una svastica è comparsa a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, sul muro all’ingresso della casa in cui visse Arianna Szorenyi, reduce dell’Olocausto e testimone della Shoah. Come riporta il Messaggero Veneto, che ha dato per primo la notizia, il simbolo nazista è stato disegnato con un pennarello nero nel pomeriggio del 7 febbraio ed è poi stato coperto nella notte successiva con un cuore. Sul caso indaga la Digos, che sta raccogliendo elementi e testimonianze utili a risalire al responsabile, o ai responsabili, del gesto. Ancora da verificare l’eventuale presenza di telecamere sul posto. Szorenyi fu deportata il 16 giugno 1944 al campo di concentramento di Auschwitz insieme ai suoi familiari. La sua storia è stata ricordata nel film del 2019 “Anna Frank. Vite parallele”. In serata è prevista una manifestazione davanti alla casa di Szorenyi. I precedenti Nella stessa ... tg24.sky

